Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Laibach

Im ersten Saisonduell in Linz konnten sich die Black Wings erst im Penaltyschießen durchsetzen.

HK Olimpija Ljubljana - Black Wings Linz

Olimpija Ljubljana Black Wings Linz Erstes Bully: 09.12. - 19:15

Alle



Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18:15 Uhr.

Im 23. Saisonspiel der Steinbach Black Wings treffen die Linzer zum zweiten Mal auf den HK Olimpija. Das erste Saisonduell in Linz endete mit einem 3:2-Heimerfolg nach Penaltyschießen. Allerdings blieben die Linzer vieles schuldig. Zwischenzeitlich lag man sogar mit 2:0 voran, musste dann aber trotzdem in eine Overtime.

Ljubljana ist ein unangenehmer Gegner und kann vor allem vor eigenem Publikum jedem Gegner in der Liga weh tun. Und nach zwei Heimsiegen in Folge spricht das Selbstvertrauen der Slowenen auch für ein enges Spiel.

Overtime Overtime Grundsätzlich auf Kurs Drei Teams haben am Sonntag die Halbzeit des Grunddurchgangs erreicht. Den Black Wings fehlen noch zwei Spiele, aber schon jetzt lässt sich eine ... von Markus Prinz Grundsätzlich auf Kurs

Am Samstag sind die Black Wings dann in der Linzerie beim Adventsingen von LifeRadio zu Gast. Dafür wurde am Donnerstag schon fleißig geprobt.

Mehr zum Thema Black Wings Black Wings sangen sich auf ein abwechslungsreiches Wochenende ein LINZ. Auf die Steinbach Black Wings wartet neben zwei sportlichen Herausforderungen an diesem Wochenende auch das Adventsingen in der Linzerie. Black Wings sangen sich auf ein abwechslungsreiches Wochenende ein

Wer sich die besten Bilder vom ersten Saisonduell zwischen Linz und Ljubljana anschauen möchte, dem sei folgende Bildergalerie empfohlen:

Bildergalerie: Black Wings gewannen gegen Laibach in Movember-Dressen (Foto: BWL/Reinhard Eisenbauer) Bild 1/19 Galerie ansehen

Die weiteren Begegnungen am Freitagabend:

Klagenfurter AC - Red Bull Salzburg (alle ab 19.15 Uhr)

Graz 99ers - HC Pustertal

HC Innsbruck - Asiago Hockey

HK Olimpija - Black Wings Linz

bereits gestern:

Vorarlberg Pioneers - Villacher SV 2:5

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.