Black Wings mit Minimalismus auf die Siegerstraße

Wenn du in 65 Minuten nur 13 Schüsse auf den gegnerischen Kasten abgibst, sind die Chancen auf ein Erfolgserlebnis im Eishockey relativ gering. Es gibt aber so Tage, an denen das reicht. Heute war so einer in der Linz-AG-Eisarena, wo 4150 Fans den 2:1-(0:1, 0:0, 1:0/0:0/1:0)-Triumph der Steinbach Black Wings nach Penaltyschießen über den amtierenden Champion Red Bull Salzburg bejubelten. Das sind zwei "big points".

Unter den Augenzeugen war auch Österreichs Teamchef Roger Bader, der ein zerfahrenes Match sah – ohne große Höhepunkte, mit viel Kampf und Krampf. Doch die Oberösterreicher fanden wie zuletzt in Innsbruck (5:4 n. P.) einen Weg. Und das, obwohl sie eiskalt erwischt worden waren.

Nach nur 76 Sekunden zappelte der Puck im Netz hinter Goalie Rasmus Tirronen, der in der Folge zur Hochform auflaufen sollte. "Es war eine enge Partie. Für den Kopf ist es extrem wichtig, zurückgekommen zu sein", sagte Stefan Gaffal, der bei der Spielerpräsentation im Mittelpunkt gestanden war.

Der 27-Jährige wurde vor seinem ersten Heimspiel nach rund viermonatiger Verletzungspause mit Standing Ovations und Sprechchören empfangen. Das hatte Stil.

Das Match war lange Zeit weniger prickelnd. Die Black Wings wackelten, Nico Feldner hauchte ihnen mit dem wichtigen 1:1 (44.) praktisch aus dem Nichts neues Leben ein. Die Entscheidung fiel erst im Shootout, in dem Graham Knott den EHC in souveräner Manier zum Triumph schoss. Ganz wichtig im zähen Ringen um ein direktes Play-off-Ticket.

Vier Haudum-Tore beim 12:0

Während Rekordmeister KAC, der Asiago mit vier Toren des gebürtigen Linzers Lukas Haudum 12:0 deklassierte, an der Spitze seine Kreise zieht, gestaltet sich das Tauziehen um Platz sechs (gleichbedeutend mit dem Viertelfinale) gnadenlos. Die Black Wings liegen neun Partien vor Schluss über dem Strich – zwei Zähler vor dem Siebenten Villach (2:3 in Szekesfehervar) und dem Achten Pustertal (3:4 n. V. in Ljubljana).

Es bleibt extrem spannend, die nächsten Hürden stehen vor der Tür. Am Freitag gastieren die Wings beim HC Pustertal, am Sonntag kommt der Zwölf-Tore-KAC nach Linz.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

