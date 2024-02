Black Wings im Viertelfinale gegen Salzburg

Die Steinbach Black Wings starten am Sonntagabend das Playoff-Viertelfinale in Salzburg. Das hat der Playoff-Pick am Donnerstagabend ergeben.

Klagenfurt hat den Playoff-Pick eröffnet und sich für die Pioneers Vorarlberg entschieden. Szekesfehervar hat sich unmittelbar danach für den HC Pustertal entschieden. Und Red Bull Salzburg hat sich schlussendlich für die Black Wings entschieden. Damit blieb der Villacher SV für den HCB Südtirol übrig.

Salzburg wählte Linz

Die Entscheidung kam doch etwas überraschend. "Wir sind gut vorbereitet, sagte Salzburg-Trainer Oliver David. Die Entscheidung sei unter Einbindung des Staffs und der Kapitäne getroffen worden.

Überrascht war man auch in Bozen. "Wir sind vom Klassiker ausgegangen, also von Bozen - Linz", sagte der überraschte Bozen-Manager Markus Meraner nach dem Pick. Große Freude wird diese Wahl bei Black-Wings-Präsident Peter Nader hervorrufen, hat er sich doch knapp zehn Stunden vor dem Pick im OÖN-Eisbrecher-Podcast für ein Duell mit den Eisbullen ausgesprochen. Aber hören Sie selbst:

Für die Black Wings ist es die vierte Playoff-Serie gegen die Eisbullen. Alle drei bisherigen Serien - im Finale 2010, im Halbfinale 2014 und im Halbfinale 2018 - gingen an die Salzburger.

Die Playoff-Duelle:

Klagenfurter AC - Pioneers Vorarlberg

Fehervar AV19 - HC Pustertal

Red Bull Salzburg - Black Wings Linz

HCB Südtirol - Villacher SV

