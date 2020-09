Black Wings bezwangen Budweis mit 4:2

Die Black Wings gingen vor eigenem Publikum - und die Betonung liegt hierbei tatsächlich auf Publikum - bereits in der 8. Minute in Überzahl durch Stefan Gaffal mit 1:0 in Front. Im Mittelabschnitt verpasste erst Lebler die Führung in einem 2-auf-1-Konter (28.), Andreas Kristler machte es aber in Minute 33 besser und traf im Powerplay zum 2:0. Szenenapplaus gab es für einen handfesten Zweikampf von Rückkehrer Andrew Kozek mit Conor Allen, bei dem jedoch der Linzer den Kürzeren zog. Ein Doppelschlag der beiden Neuzugänge Charles Beaudoin und Juha-Pekka Hytönen kurz vor Ende des zweiten Abschnitts (39., 40.) brachte die Linzer komfortabel in Front.

Im Schlussdrittel bekam Goalie Luka Gracnar, der im Vergleich zum Freitag den Vorzug vor David Kickert erhielt, etwas mehr zu tun. Die Tschechen, die in die höchste Liga aufgestiegen sind, kamen durch Adam Raska (50.) und Roman Prikryl (59.) zum 2:4 aus der Sicht der Südböhmen. Bei den Gästen fehlten im Vergleich zum Hinspiel Goalie Ciliak und drei weitere Spieler. Der Kader der Black Wings blieb unverändert.

Die in Testspielen üblicherweise verabredete Verlängerung endete torlos. Das folgende Penaltyschießen ging an den HC Motor Ceske Budejovice (1:0). Bei Linz haben Hytönen, Kozek, Lebler, Bretschneider, Piche, Gaffal, Nielsen und Kristler verschossen.

Aufstellung Black Wings:

Tor: Gracnar, Kickert

Verteidigung: Piche/Beaudoin, Tikkinen/Nielsen, Dorion/Kragl, Müller/Matzka

Angriff: Kristler/Gaffal/Kozek, Leiler/Brucker/Lahoda, Lebler/Hytönen/Umicevic, Freunschlag/Pusnik/Bretschneider

Marco Brucker im Testspiel gegen Budweis. Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer

Reaktion auf 3:4-Niederlage in Budweis

Noch am Freitag sah die Sache etwas anders aus. Bereits in der 2. Spielminute konnten die Tschechen durch Miroslav Holec anschreiben, Brian Lebler gelang im ersten Abschnitt der Ausgleich (8.). Nach zwei Treffern der Tschechen im Mittelabschnitt durch Daniel Vozenilek (27., PP) und Zdenek Dolezal (40.) konnten die Black Wings im Schlussdrittel ausgleichen. In der 55. Minute schloss Dragan Umicevic einen Angriff zum 2:3 ab, Rückkehrer Sebastien Piche traf in der 58. Minute zum 3:3-Ausgleich, mit dem es vermeintlich in die Verlängerung gehen sollte. Vermeintlich deshalb, weil Miroslav Holec eine Sekunde vor Schluss das 4:3 gelang.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.