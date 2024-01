Black-Wings-Ärger: Die Liga schlägt sich auf die Seite der Schiedsrichter

"So etwas habe ich in meiner langen Karriere noch nie erlebt. Ich denke, dass wir zweier Punkte beraubt wurden", sagte Black-Wings-Trainer Philipp Lukas nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung bei den Graz 99ers. Der Stachel steckt tief, die Linzer Eishockeycracks scheinen im Moment für jede "Kleinigkeit" bestraft zu werden. Von den jüngsten acht Meisterschaftsmatches gingen sieben verloren, aus einem komfortablen Vorsprung und der zwischenzeitlichen Tabellenführung ist eine Zitterpartie rund um den ominösen Strich geworden.

Noch sind die Black Wings über der Linie - auf Platz sechs, der zur direkten Teilnahme am Play-off-Viertelfinale berechtigt. Doch das Guthaben auf den ersten Verfolger, Bozen, beträgt nur zwei Punkte. Als Siebenter müsste der EHC wie in der abgelaufenen Saison, die ebenfalls von einem Tief zu Jahresbeginn geprägt war, eine Ehrenrunde drehen, also in den Pre-Play-offs ran. Das gilt es zu vermeiden. "Wir haben ein gutes Team, wir werden da wieder gemeinsam rauskommen", betonte Torhüter Thomas Höneckl, der nach dem Umfaller in der Steiermark auch ziemlich konsterniert war.

Die Linzer ärgern sich über die Schiedsrichterleistungen - und ganz besonders über die beiden Head-Referees Manuel Nikolic und Christian Voican, die den Wings im Finish der regulären Spielzeit zwei Treffer - jeweils nach Videostudium - aberkannt hatten. Sowohl Logan Roe (55.) als auch Niklas Bretschneider (57.) hatten zu früh gejubelt.

Nun äußerte sich die Liga zu den beiden Entscheidungen und schlug sich auf die Seite der Unparteiischen. Ein Black-Wings-Protest hätte demnach wenig Sinn gemacht. "In beiden Fällen war das Tor leicht verschoben. Die Regel 78.5 besagt, dass das Tor in seiner korrekten Position sein muss, bevor oder während der Puck die Torlinie überquert. Ein Tor kann und darf in diesem Fall nicht anerkannt werden", hieß es in einer Stellungnahme.

Und: "Die Regeln bieten für die Schiedsrichter keinen Spielraum. Es darf kein Unterschied zwischen einem leicht und einem stark verschobenen Tor gemacht werden. Die Spieloffiziellen befolgten das IIHF-Regelbuch korrekt, und die win2day ICE Hockey League unterstützt die Entscheidungen der Spieloffiziellen." Punkt. Aus. Ende.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

