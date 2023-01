Ab 18.15 Uhr live: Black Wings gastieren in Villach

Villacher SV - Black Wings Linz

Villacher SV Black Wings Linz Erstes Bully: 17.01. - 19:15

Für die Steinbach Black Wings geht es heute im Auswärtsspiel in Villach im direkten Duell um den vierten Tabellenplatz. Vor dem Traditionsduell – es ist das 171. Spiel auf höchster österreichischer Ebene, keine andere Paarung wurde seit der Liga-Zusammenlegung im Sommer 2000 öfter gespielt – fehlt den Linzern ein Punkt auf die Kärntner.

Wie im ersten Aufeinandertreffen in Villach wird auch heute (19.15 Uhr, im Liveticker auf nachrichten.at) der Steyrer Niklas Wetzl, Sohn von Ex-Black-Wings-Präsident Wilfrid Wetzl, in der Verteidigung der Adler aufgeboten. „Als ich ein kleiner Bub war, habe ich mir jedes Spiel der Black Wings angeschaut. Und dann gegen sie zu spielen, ist ein ganz spezielles Gefühl“, sagt der 21-Jährige im OÖN-Gespräch nach dem Auswärtsspiel in Villach Mitte November. Das gesamte Interview lesen Sie hier:

Jesenice stellt Antrag auf Aufnahme

Die win2day ICE Hockey League hat gestern die Nennungen aller 13 Teams für die kommende Saison erhalten. Außerdem hat Acroni Jesenice einen Aufnahmeantrag gestellt. Dieser wird nun geprüft und dann den Vereinen zur Abstimmung vorgelegt. Die Slowenen, die zwischen 2006 und 2012 in der heimischen Liga gespielt haben, führen derzeit die Tabelle der zweithöchsten Liga, der Alps Hockey League, an.

"Das war einer der Hauptgründe, nach Linz zu gehen"

Um einen, der beide Seiten kennt - also Villach und Linz - geht es in der aktuellen Folge des Eisbrecher-Podcasts. Julian Pusnik ist gebürtiger Villacher, hat in Innsbruck Eishockeyspielen gelernt, durchlief die Jugendabteilung des VSV und spielt seit vier Jahren für die Black Wings. Außerdem ist er der Sohn von KAC- und VSV-Legende Andreas Pusnik und Enkerl des bis heute einzigen Österreichers in der Hockey-Hall-of-fame, Sepp Puschnig. Warum die Wahl auf Linz gefallen ist, wie er zur Nummer 80 gekommen ist und was aus ihm geworden wäre, wenn es Eishockey nicht gäbe, verrät er uns in Folge 33:

Blogger Gerd Kragl erwähnt im neuesten Eintrag seines Comeback-Blogs einen ehemaligen VSV-Spieler, der ihm im imaginären Lazarett bald abhanden kommen könnte. PS: Julian Pusnik hat diesen Spieler in seine Starting-Six gewählt:

Die Partien am Dienstagabend:

Klagenfurter AC - Fehervar AV19 (19.15 Uhr)

Red Bull Salzburg - HC Innsbruck (19.15 Uhr)

HCB Südtirol - Graz 99ers (19.45 Uhr)

Asiago Hockey - HC Pustertal (19.45 Uhr)

