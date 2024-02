2:1-Triumph über Villach: Black Wings auf Play-off-Kurs

Schon 45 Minuten vor dem Eröffnungsbully gegen den Villacher SV hatten sich Menschenschlangen vor den Eingängen gebildet, mit dem Anpfiff meldeten die Steinbach Black Wings zum zweiten Mal in dieser Eishockey-Saison ein restlos ausverkauftes Haus.

Nicht nur der Kassier freute sich, sondern auch das Gros der 4863 Fans. Die Linzer gewannen das drittletzte Match im Grunddurchgang 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) und verteidigten damit einen Platz in den Top 6, die sich direkt für das Viertelfinale qualifizieren.

"Für uns hat jetzt jedes Match Play-off-Charakter, es ist knallhart, wir müssen dranbleiben, Rückschläge wegstecken, an uns glauben", betonte EHC-Verteidiger Matt MacKenzie, dessen Team ohne die erkrankten Legionäre Martin Stajnoch und Sean Collins auskommen musste.

Doch das änderte nichts an den Ambitionen. Der EHC kam nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in Szekesfehervar brennheiß aus der Kabine und versuchte die ebenfalls im Dunstkreis des ominösen Strichs angesiedelten Kärntner unter Druck zu setzen.

Julian Pusnik (7.) und Jakob Mitsch (16.) gaben in diesem Duell auf Augenhöhe mit Tradition Warnschüsse ab.

Es war sonnenklar spürbar, wie viel auf dem Spiel stand. Das war nichts für schwache Nerven. Schon gar nicht nach dem 0:1-Rückstand durch John Hughes (23.).

"Die Fans sind überragend, sie geben uns Energie und haben uns nach vorne gepeitscht. Das war großartig für uns, es war eine tolle Teamleistung. Das Tabellenbild ist so eng, wir wissen, wie ernst die Lage ist", sagte US-Verteidiger Logan Roe, der die Trendwende eingeläutet hatte. Der 32-Jährige versuchte aus der Distanz sein Glück und traf zum umjubelten 1:1 (43.).

Und als alles nach einer Verlängerung roch, verwandelte Shawn St-Amant die Halle in ein Tollhaus, in der sein eigenes Wort nicht mehr zu verstehen war. Was für eine Willensleistung. Brian Lebler hatte sich durchgetankt, St-Amant war beim Abpraller zur Stelle und staubte ab – 2:1 (55.).

Die Linzer sind Fünfte – mit einem Punkt Vorsprung auf den Siebenten Innsbruck. Es bleibt hochspannend.

EC Salzburg - Pioneers Vorarlberg 4:0 (1:0,3:0,0:0) EC-KAC - Olimpija Ljubljana 8:1 (4:0,2:1,2:0) Black Wings Linz - EC VSV 2:1 (0:0,0:1,2:0) HC Innsbruck - Fehervar AV19 3:2 n.V. (2:0,0:0,0:2,1:0) HCB Südtirol - Asiago Hockey 7:4 (3:2,2:2,2:0) Pustertal Wölfe - Graz99ers 5:1 (1:0,1:1,3:0)

1. EC-KAC 47 30 3 6 8 183:101 82 102 * 2. Fehervar AV19 46 27 2 4 13 146:126 20 89 * 3. EC Salzburg 46 23 7 4 12 142:107 35 87 * 4. HCB Südtirol 46 22 5 0 19 137:125 12 76 5. Black Wings Linz 46 19 5 8 14 146:116 30 75 6. EC VSV 46 20 5 4 17 155:136 19 74 7. HC Innsbruck 46 17 8 7 14 134:131 3 74 8. Pustertal Wölfe 46 19 5 5 17 139:133 6 72 9. Olimpija Ljubljana 46 17 5 5 19 142:145 -3 66 ** 10. Pioneers Vorarlberg 47 17 4 3 23 149:154 -5 62 ** 11. Vienna Capitals 46 9 7 7 23 110:163 -53 48 12. Asiago Hockey 46 8 5 9 24 120:188 -68 43 13. Graz99ers 46 6 5 4 31 88:166 -78 32

* = im Viertelfinale ** = im Pre-Play-off

Restprogramm im Grunddurchgang

Bozen (4./76 Punkte): Graz (a), KAC (h)

Linz (5./75 Punkte): Asiago (a), Ljubljana (h)

Villach (6./74 Punkte): Innsbruck (h), Vienna Capitals (a)

Innsbruck (7./74 Punkte): Villach (a), Asiago (h)

Pustertal (8./72 Punkte): Vorarlberg (a), Salzburg (h)

