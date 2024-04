Wagner nach Crash im Auto des Teamchefs

Dass auch Julian Wagner wieder mit von der Partie ist, verdankt er seinem Teamchef Raimund Baumschlager. Dieser stellt dem jungen Mühlviertler, der vor drei Wochen bei der Rebenlandrallye bei einem Überschlag sein Einsatzfahrzeug zerstört hatte, seinen Skoda Fabia RS Rally2 zur Verfügung und verzichtet selbst auf einen Start. Der 14-fache Staatsmeister will in dieser Saison ohnehin nicht das volle Programm absolvieren. Für Baumschlagers BBR-Team sind im Lavanttal auch Albert von Thurn und Taxis und Shooting-Star Michael Lengauer im Einsatz. An der Spitze wird ein Zweikampf zwischen dem meisterschaftsführenden Mühlviertler Simon Wagner und dem Lungauer Hermann Neubauer erwartet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper