Mitarbeiterin klagt an: Untersuchungen gegen Red-Bull-Teamchef Horner

Wie die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtete, soll es schwere Vorwürfe einer Mitarbeiterin gegen den 50-jährigen Briten nach einem Vorfall geben. Laut dem Artikel hat der österreichisch-britische Rennstall die Untersuchung bestätigt. Was Horner vorgeworfen wird, ist unklar, von "unangemessenem Verhalten" ist die Rede. Gerüchte über das Fehlverhalten Horners sollen "f1-insider"-Informationen zufolge im Rahmen des Hahnenkamm-Skirennens in Kitzbühel aufgekommen sein. Neben Christian Horner zählten mit McLaren-CEO Zak Brown und Mercedes-Teamchef Toto Wolff weitere einflussreiche Formel-1-Persönlichkeiten zu den Gästen. Was genau Horner vorgeworfen wird, ist zurzeit unklar.

"Nehmen diese Angelegenheiten sehr ernst"

"De Telegraaf" zitierte folgende Stellungnahme von Red Bull: "Nach Bekanntwerden der jüngsten Vorwürfe hat das Unternehmen eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Diese Untersuchung, die bereits im Gange ist, wird von einem externen Fachanwalt durchgeführt. Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheiten sehr ernst, und die Untersuchung wird so bald wie möglich abgeschlossen." Weitere Kommentare wären derzeit unangebracht, hieß es weiter vom amtierenden Weltmeister-Team. Für Horner, der die Vorwürfe angeblich bestreitet, gilt die Unschuldsvermutung.

Im vergangenen Herbst hatten bereits Gerüchte über eine zerrüttete Beziehung von Langzeit-Red-Bull-Berater Marko und Teamchef Horner die Runde gemacht. Doch der interne Machtkampf soll in den neuen Vorwürfen keine Rolle spielen. Horner ist seit Gründung des Red-Bull-Teams im Jahr 2005 dessen Teamchef und damit der Dienstälteste in der Formel 1.

