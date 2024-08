Große Ducati-Party beim Jubiläumsfest in Silverstone

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Motorrad-Weltmeisterschaft rückten in Silverstone alle MotoGP-Teams in einem eigenen Retro-Design aus. Ein Feiertag wurde es dann in der Königsklasse dennoch wieder vorrangig für das dominante Ducati-Werk. Der Italiener Enea Bastianini, der bereits den Sprint am Samstag für sich entschied, gewann den Grand Prix vor vier weiteren Maschinen aus Borgo Panigale. Jorge Martin verlor den Sieg zwar nach einem Fehler in der vorletzten Runde, gewann zur WM-Halbzeit nach zehn von 20 absolvierten Stationen aber die Gesamtführung vom diesmaligen Dritten Francesco Bagnaia zurück. Für KTM fiel der England-Auftritt vor dem nun folgenden Heimrennen von 16. bis 18. August in Spielberg wenig erfreulich aus: Pedro Acosta wurde als bester RC16-Pilot Neunter, Brad Binder blieb mit einer kaputten Kupplung am Start stehen.

Gleich als die Ampel auf Grün schaltete und alle wegzogen, blieb der Südafrikaner zurück. "Als ich gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht vom Fleck komme, habe ich die Hand gehoben. Ich hatte großes Glück, dass mich niemand niedergefahren hat. Das hätte schlimm ausgehen können", schilderte Binder die bangen Momente.

Bagnaia führte das Rennen bis weit in die zweite Hälfte an, Martin blieb immer auf Tuchfühlung. In Runde zwölf übernahm er die erste Position vom amtierenden Weltmeister, hinten pirschte sich aber Bastianini weiter heran, während Pole-Setter und Vorjahresgewinner Aleix Espargaro die Pace nicht halten konnte. Bastianini zog im vorletzten Umlauf in Kurve drei an Martin vorbei. Der scheidende Ducati-Werksfahrer, der nächstes Jahr eine KTM pilotieren wird, ließ sich dann die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. "Enea war hier auf einem anderen Level", zollte Martin seinem Bezwinger Tribut, freute sich aber: "Es tut gut, wieder WM-Führender zu sein." Drei Zähler liegt er nun vor Bagnaia.

In der Moto3 setzte sich KTM-Ass Ivan Ortola nach dramatischer Schlussrunde vor WM-Leader David Alonso durch, die Moto2 gewann der britische Lokalmatador Jake Dixon.

Grand Prix in Silverstone

MotoGP: 1. Bastianini (It) Ducati 39:51.879 Min., 2. Martin (Sp) Pramac-Ducati +1,931 Sek., 3. Bagnaia (It) Ducati +5,866, 4. M. Marquez (Sp) Gresini-Ducati +6,906; weiters: 9. Acosta (Sp) Tech3-KTM +16,386; 12. Miller (Aus) KTM +25,767. Ausgeschieden: Binder (Rsa) KTM; Sprint: 1. Bastianini, 2. Martin, 3. A. Espargaro (Sp) Aprilia

WM-Stand (10/20): 1. Martin 241 Punkte, 2. Bagnaia 238, 3. Bastianini 192; 6. Acosta 122, 7. Binder 114; 16. Miller 42, 17. A. Fernandez 15.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl