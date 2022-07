Furiose Aufholjagd: Verstappen gewann in Ungarn vor Hamilton

Von Platz zehn gestartet, pflügte der Niederländer mit seinem Red Bull am Sonntag durchs Feld und gewann schließlich vor Lewis Hamilton und Pole-Position-Mann George Russell im Mercedes. Verstappen profitierte auch von erneut fragwürdigen Strategie-Entscheidungen bei Ferrari, die seinen WM-Konkurrenten Charles Leclerc betrafen.

Vierter wurde Carlos Sainz als besserer Ferrari-Pilot vor Sergio Perez im zweiten Red Bull. Der Monegasse Leclerc, der zwischenzeitlich geführt hatte, musste sich am Ende mit dem sechsten Platz begnügen. Verstappen baute damit seinen WM-Vorsprung auf 80 Punkte aus und liegt vor der Sommerpause überlegen vor Leclerc in Front. Noch nie hatte ein WM-Führender zu diesem Zeitpunkt ein so großes Guthaben auf seinen Verfolger. Neun Rennen sind danach noch zu absolvieren, weiter geht es 28. August in Spa-Francorchamps.