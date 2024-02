Deutsche Formel-1-Legende meldet sich zurück

Um die Popularität der Formel 1 in Deutschland wieder auf Touren zu bringen wird heuer RTL wieder sieben Rennen live im Free-TV übertragen. Mit der Rückkehr der Königsklasse beim deutschen Privat-Sender kommen auch wieder bekannte Experten ins Spiel. Allen voran Kai Ebel, der als "Streckenreporter" reaktiviert wird.

Der 59-Jährige mit den schrillen Outfits hat als Moderator rund 500 Formel-1-Rennen auf dem Tacho und hat sich vor allem als journalistischer Wegbegleiter von Michael Schumacher einen Namen gemacht. Die weiteren RTL-Experten werden Heiko Wasser und Christian Danner sein.

Erstes Rennen: Saisonstart in Bahrain

Das erste Rennen, das auf RTL live zu sehen sein wird, ist der Saisonstart am 2. März in Bahrain. Darüber hinaus wird an fünf Samstagen Quali oder Sprint bei RTL übertragen, das Rennen gibt es dann jedoch auf Sky.

In Österreich werden sich heuer wieder der ORF und Servus TV die Formel-1-Übertragungen teilen. Beim Start in Bahrain ist Servus TV dran, eine Woche später ist in Saudi-Arabien der ORF an der Reihe.

