Comeback einer meisterlichen Fahrgemeinschaft

Eine überaus erfolgreiche Fahrgemeinschaft meldet sich beim zweiten Rallye-Staatsmeisterschaftslauf dieser Saison am 15. und 16. März im Rebenland mit ihrem Skoda Fabia RS Rallye2 zurück. Die Routiniers Raimund Baumschlager (64) und Beifahrer Thomas Zeltner (67), die zwischen 2004 und 2016 nicht weniger als 40 Siege feierten, bilden wieder ein Duo.

Dass sie gemeinsam 131 Jahre auf dem "Buckel" haben, soll kein Hindernis sein. Die Testfahrten am Wochenende in Rosenau machten Lust auf mehr. "Das Gefühl war so, als wären wir erst gestern miteinander gefahren", sagte Co-Pilot Zeltner, der aus gesundheitlichen Gründen (Stimmprobleme) eine Pause eingelegt hatte.

"Wir zählen nicht mehr zu den Sieganwärtern, aber wir werden unser Bestes geben", versicherte der 14-fache Staatsmeister Baumschlager.

