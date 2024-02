Wird er neuer Trainer von Dominic Thiem?

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, wird Mate Delic Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem künftig auf der ATP- und Challenger-Tour begleiten. Der Kroate ist wie Thiem 30 Jahre alt und war ebenfalls einige Jahre in der Akademie von Günter Bresnik.

Als Profi hatte Delic überschaubare Erfolge: Ein Career High von Platz 150 steht in seiner Vita. Allerdings machte sich der 30-Jährige als Coach bereits einen Namen. So führte er seinen Landsmann Borna Coric nach dessen langer Verletzungspause zurück an die Weltspitze - gekrönt mit dem Titel beim Masters-Turnier in Cincinnati 2022.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Diese Woche wird Thiem bei einem Exhibition-Turnier in Oslo antreten, danach legt der ehemalige US-Open-Champion einen mehrwöchigen Trainingsblock mit Vater Wolfgang Thiem ein, ehe er im März in Szekesfehervar, Zadar und Neapel auf die Challenger-Tour zurückkehrt.

