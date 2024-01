Steelsharks Traun steigen aus der Austrian Football League aus

Diese startet am 16./17. März mit acht Mannschaften, zwei weniger als in den vergangenen Jahren. Titelverteidiger sind die Danube Dragons, die mit einer Woche Verspätung erst am 23. März mit einem Heimspiel gegen die Raiders Tirol in die Saison gehen.

Heuer nicht mehr mit dabei sind die Steelsharks Traun und die Graz Styrian Bears. Beide Clubs werden stattdessen eine Klasse tiefer in der Division I angreifen.

Neben den Dragons und den Raiders kämpfen die AFC Vienna Vikings, Prague Black Panthers, Thalheim Graz Giants, Salzburg Ducks, Rangers Mödling und die Telfs Patriots um den Einzug ins Play-off.

Mit dem ersten Spieltag Mitte März startet die AFL zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr. Grund dafür ist die U20-WM vom 20. Juni bis 1. Juli in Edmonton, an der das heimische U20-Nationalteam, das zum Großteil aus Spielern der AFL besteht, teilnimmt. Der Grunddurchgang wird daher - mit Ausnahme eines Nachtragsspiels zwischen den Salzburg Ducks und den Dragons - am 15. Juni abgeschlossen und mit den Halbfinal-Duellen am 13./14. Juli fortgesetzt. Das Endspiel, die Austrian Bowl XXXIX, findet am 27. Juli statt.

