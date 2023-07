Sohn von LeBron James erlitt Herzstillstand

Der 18-Jährige befinde sich in einem stabilen Zustand, teilte ein Sprecher der Familie mehreren Medien am Dienstag mit, unter anderem dem Portal "The Athletic" und "USA Today". James sei am Montag beim Training zusammengebrochen.

"Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ihn ins Krankenhaus zu bringen", erklärte der Sprecher in der Stellungnahme. Er befinde sich nicht mehr auf der Intensivstation. LeBron James Jr., besser bekannt unter seinem Spitznamen Bronny, soll ab Herbst das Team der University of Southern California (USC) aus Los Angeles verstärken. Sein Vater spielt in der NBA bei den Los Angeles Lakers.

