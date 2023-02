„Schluss mit Selbstbetrug“ - Ex-Betreuer rät Thiem zu Trainerwechsel

„Ich kann Dominics Satz, vom Schritt nach vorne nach einer Niederlage, nicht mehr hören. Dominic ist als Athlet und als Tennisspieler nicht auf dem Top-Level, wo er war. Dafür gibt es Gründe. Schluss mit dem Selbstbetrug. Dominic ist falsch abgebogen, ein Neustart ist nötig“, sagt der exzentrische Steirer, ein früherer Bundesherr-Oberst und Extremsportler zu „Heute“.

Er war vor mehreren Jahren von Thiems damaligem Mentor Günter Bresnik engagiert worden, begleitete Thiem dann auch als Touring-Coach in aller Herren Länder. Resniks Betreuungsmethoden mit Thiem waren sehr unorthodox, Österreichs Nummer eins gefielen sie aber, wie er 2014 in einem Interview sagte: „Es wird viel in der freien Natur gemacht. Es sind andere Methoden wie Baumstämme schleppen. Das macht mehr Spaß als im Fitnesscenter.“ Denn Resnik bat Thiem gerne zu nachtschlafender Stunde zu nächtlichen Aktivitäten wie einem Waldlauf, unabhängig von der Witterung. Der Sportler sah es positiv. „Es ist auch ein mentales Training, dass man sich noch einmal aufraffen muss, wenn man schon vor dem Fernseher liegt.“

Resnik bezeichnete im „Heute“-Interview die „Betreuerbank als Visitenkarte eines Tennisprofis". Und die sei beim ehemaligen Weltranglisten-Dritten derzeit nicht gut aufgestellt. “Geht es dir am Platz schlecht, suchst du als Spieler Hilfe bei deiner Bank – fachlich und emotional. Fachlich hat für mich Dominic aktuell eine schlechte Bank.“ Resnik kritisiert damit offen das Team um den Chilenen Nicolas Massu, Thiem-Bruder Moritz, den spanischen Manager Galo Blanco und auch Vater Wolfgang. „Ich will keine Schmutzwäsche waschen. Ich will Dinge ansprechen, weil es sonst keiner tut. Ich mache es, weil ich den Dominic mag – als Sportler und als Mensch. Aber er hat das Steuer für seine Karriere aus der Hand gegeben.“



