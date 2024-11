Rodeln: ÖRV-Podestplätze für Lisa Schulte und Steu/Kindl

Einzel-Weltmeisterin Lisa Schulte landete im Einsitzer hinter der Deutschen Julia Taubitz und der US-Amerikanerin Emily Sweeney auf dem dritten Rang, 0,152 Sekunden hinter der Siegerin. Im Männer-Doppelsitzer schnappten sich Thomas Steu/Wolfgang Kindl mit einem starken zweiten Lauf noch Rang drei, unmittelbar vor den Weltmeistern Juri Gatt/Ricardo Schöpf.

Der Deutsche Toni Eggert feierte mit neuem Partner Florian Müller nach einem Jahr Auszeit ein fulminantes Comeback und holte seinen 55. Weltcupsieg. Steu/Kindl fehlten 0,224 Sekunden, Gatt/Schöpf 0,259 Sek. auf die deutsche Paarung. Yannick Müller/Armin Frauscher wurden als drittes rot-weiß-rotes Team Siebente.

Vier Österreicherinnen in Top 9

Bereits zuvor war auch Schulte der Sprung auf das Podest gelungen. Die 23-jährige Tirolerin landete nach Rang zwei im ersten Heat auf dem dritten Rang. Die ÖRV-Damen zeigten eine starke Teamleistung mit Barbara Allmaier, Madeleine Egle und Dorothea Schwarz auf den Plätzen vier, sieben und neun. "Ich bin sehr glücklich, weil meine Trainings waren ein bisschen up and down, aber mein erster Lauf war wirklich gut. Ich bin froh, wieder auf dem Podium zu stehen", freute sich Schulte, die sich im vergangenen Jänner zur Sensations-Weltmeisterin gekürt hatte, über ihren insgesamt vierten Weltcup-Stockerlplatz im Einsitzer.

Im Frauen-Doppelsitzer landeten die Weltmeisterinnen Selina Egle/Lara Kipp auf dem sechsten Rang, auf das Podest fehlte schon fast eine Sekunde. Der Tagessieg ging an die US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan/Sophia Kirby. Ex-Einzel-Weltmeisterin Dajana Eitberger (GER) stürzte mit ihrer neuen Partnerin Magdalene Matscina in Kurve 13, Eitberger bestreitet ihre zweite Saison im Doppelsitzer.

Am Sonntag stehen nach der Streichung der Sprintbewerbe aus dem Weltcupprogramm drei Bewerbe auf dem Programm. Neben dem Männer-Einsitzer ist neu eine Doppelsitzer-Mixed- sowie eine Einsitzer-Mixed-Konkurrenz angesetzt.

