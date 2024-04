Nach Kollision mit Auto: Rad-Star ist außer Lebensgefahr

"Lennard Kämna befindet sich in einem stabilen Zustand. Er ist wach, ansprechbar und kann kommunizieren. Er hat sich bei dem Unfall zahlreiche Verletzungen zugezogen", teilte das Team Bora-Hansgrohe am Tag nach dem Unfall mit, ohne weitere Angaben zu den Verletzungen zu machen.

Kämna, der schon Etappen an den drei großen Rundfahrten Tour de France, Giro d'Italia und Vuelta gewonnen hat, bereitete sich in einem Trainingslager auf seinen geplanten Start am Giro d'Italia vor.

Der Teamkollege von u.a. Marco Haller war mit seiner Trainingsgruppe unterwegs, als den Schilderungen von Bora-Hansgrohe zufolge ein entgegenkommendes, nach links abbiegendes Auto mit ihm kollidierte.

