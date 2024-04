Der Scharfschütze der Liga verlängert in Linz

Schon vor dem letzten Grunddurchgangs-Heimspiel am Samstag gegen Bruck/Trofaiach (20.20 Uhr live in ORF Sport Plus) herrscht bei den Handballern des HC Linz AG Jubelstimmung:

Mislav Grgic zieht seine Option, ins Ausland zu wechseln, nicht und bleibt bis Sommer 2025 in Linz. "Ich fühle mich hier sehr wohl und denke, dass ich mit den Linzern noch viel machen und mich noch deutlich verbessern kann", sagte der bosnische Rückraumspieler, der mit 142 Treffern die Liga-Torschützenliste anführt.

"Dass Mislav noch ein weiteres Jahr bei uns bleibt, ist für unsere Mannschaft eine sehr wichtige Sache", freut sich Trainer Milan Vunjak.

"Seine Qualität hat er in dieser Saison bereits unter Beweis gestellt. Ich denke, er hat das Potenzial, ein noch besserer Spieler zu werden", so der Slowene weiter. Grgic schaffte zuletzt genau wie Lucijan Fizuleto, Florian Kaiper und Jadranko Stojanovic den Sprung zum Liga-All-Star-Game.

