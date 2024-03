Macht Bresnik hier Dominic Thiem ein Angebot für eine erneute Zusammenarbeit?

Günter Bresnik hatte Dominic Thiem einst von kleinauf bis in die Weltspitze geführt, ehe die Zusammenarbeit 2019 endete.

Seit einer Handgelenks-OP findet der ehemalige US-Open-Sieger nicht mehr so recht in die Erfolgsspur zurück. Tiefpunkt reiht sich an Tiefpunkt.

Lesen Sie auch: Thiem erlebt gegen 21-jährigen Österreicher ein Debakel

Der Niederösterreicher stellte bereits in Aussicht, dass er seine Karriere bei anhaltendem Negativlauf nach dieser Saison beenden könnte.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport "Bitte hör endlich auf": Warum Menschen Dominic Thiem zum Karriereende drängen Dem 30-Jährigen widerfährt sowohl im Tennis als auch im Netz derzeit wenig Erbauliches. "Bitte hör endlich auf": Warum Menschen Dominic Thiem zum Karriereende drängen

Öffentlich mehrten sich zuletzt die Rufe nach einem Bresnik-Comeback in Thiems Betreuerstab. Der 62-Jährige bezog nun in seiner in den "Salzburger Nachrichten" erscheinenden Kolumne "Trainer Box" Stellung:

"Fix ist für mich: Wenn Dominic Ja sagt zu einem ernsthaften Anlauf, dann wird er den für ihn richtigen Trainer finden - und kein Trainer, der seinen Beruf mit Leib und Seele ausübt, kann dann Nein sagen."

Da Bresnik diesem Trainerprofil entspricht, kann das als Angebot an Thiem gewertet werden.

Während das Tennis-Ass von Bresnik 2019 als eine Art Emanzipation beschrieb, folgte zwischen seinem Vater und Bresnik eine öffentlich ausgetragene Schlammschlacht. Das ist nicht die beste Voraussetzung für eine neuerliche Zusammenarbeit.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.