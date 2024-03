Debakel für Dominic Thiem im Österreicher-Duell

Dominic Thiem kommt einfach nicht in Fahrt. Der ehemalige US-Open-Champion, der beim 75.000-Euro-Challenger in Zadar topgesetzt ist, hat sich bereits im Achtelfinale verabschiedet. Vor trostloser Kulisse (es werden maximal 100 gewesen sein) verlor der 30-jährige Lichtenwörther nach einer enttäuschenden Vorstellung gegen einen Landsmann. Der Weltranglisten-90. unterlag der Nummer 219 im Computer, Lukas Neumayer, sang- und klanglos 2:6, 1:6.

Thiems Körpersprache auf dem Centre Court war alles andere als optimistisch, was auch einer Serie von Fehlschlägen geschuldet war. Teilweise landeten Bälle ohne Not meterweit hinter der Grundlinie. Dem Niederösterreicher fehlte jene Aggressivität, die ihn zu glorreichen Zeiten ausgezeichnet hatte. Wo war die Präzision, wo der Druck, wo das In-den-Platz-Hineingehen? Thiem agierte viel zu passiv, stand - wie immer in den vergangenen Monaten - ganz weit hinter der Grundlinie und ließ das sportliche Schicksal über sich ergehen. Viel zu selten blitzte Thiems Klasse auf.

Auf der anderen Seite stand Neumayer, der frech drauflosspielte. "Ich glaube schon, dass ich eine Chance gegen Dominic habe", hatte der 21-jährige Salzburger vor dem Duell gesagt. Und so trat er dann auch auf - ohne Respekt oder Angst vor dem großen Namen. Der Youngster zog sein Spiel durch und behielt auch in heiklen Momenten die Nerven. Im ersten Satz hatte Neumayer, der kein einziges Mal sein Service abgab, Thiem den Aufschlag zum 2:0 und zum 6:2 abgenommen, im zweiten zog er auf 5:0 davon. Nach 100 Minuten war der Spuk vorbei.

Im Viertelfinale trifft Neumayer auf den Tschechen Jonas Forejtek (Nr. 421). Erfreulich: Auch Sandro Kopp (Nr. 392) steht in der Runde der letzten Acht. Der 23-jährige Tiroler, der sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, gewann gegen den Bulgaren Dimitar Kuzmanov (Nr. 238) 7:6 (7), 6:2 und bekommt es nun mit dem Kasachen Timofey Skatov (Nr. 273) zu tun.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.