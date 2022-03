HC Linz baut Siegesserie aus

Bei Schlusslicht Ferlach feierte die Truppe von Trainer Milan Vunjak am Samstag einen 29:26-Sieg (16:11). "Wir wollten wenig blöde Fehler im Angriff machen und hinten gut stehen. Das ist uns gut gelungen", sagte Torhüter Markus Bokesch, der dank seiner Paraden zum Mann des Spiels gekürt wurde. Vorne gab bei den Linzern Lucijan Fizuleto mit acht Toren den Ton an. Der Slowene führt mit 176 Treffern souverän die ligaweite Torjägerliste vor dem Bregenzer Mikhail Vinogradov (133) an.

Österreichs Frauenauswahl gewann in der EM-Qualifikation auch das zweite Aufeinandertreffen mit den Färöer am Samstag in Maria Enzersdorf mit 26:22 (14:10).