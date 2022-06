Großschartner im Meistertrikot zur Tour de France

Schweinberger ließ in Judendorf-Straßengel Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hinter sich und folgte ihrer Schwester Kathrin (diesmal Dritte) als Titelträgerin nach. Bei den Herren kam es wie erwartet zur Machtdemonstration des Bora-Quintetts. Nach 195 Kilometern und 4:35:59 Stunden führt der Marchtrenker Großschartner einen überlegenen Fünffach-Erfolg an und wird das Meistertrikot gleich bei der am Samstag in Kopenhagen startenden Tour de France zur Schau tragen. "Es freut mich, dass meine Zeit gekommen ist, um Meister zu werden", sagte Großschartner.

Hinter dem 28-Jährigen folgten seine Teamkollegen Patrick Gamper, Lukas Pöstlberger, Patrick Konrad und Marco Haller auf den weiteren Plätzen. Manuel Bosch vom Steyrer Hrinkow-Team war der einzige Continental-Fahrer, der sich an der Spitze halten konnte. Er musste erst in der letzten Runde abreißen lassen.