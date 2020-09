Friedinger: "Das ist eine Sauerei"

Die Mitte November in Linz geplanten Austrian Open, bisher Teil der weltweit höchsten Turnierkategorie im Tischtennis, wackeln. Wie kürzlich bekannt wurde, findet zeitgleich ein neuartiges Event in China statt, welches das Gros der Topspieler mitsamt Quarantäne für knapp zwei Monate abzieht. Die Austrian Open in der Linzer Tips-Arena, bei dem die Weltspitze in den vergangenen Jahren beinah geschlossen vertreten war, fürchtet um seine Aushängeschilder. "Das ist ein Keulenschlag für uns", sagt Hans Friedinger. Der Präsident des Österreichischen Verbands (ÖTTV), der um Sponsoren und letztlich um die Austragung des Turniers bangt, versteht den eingeschlagenen internationalen Kurs nicht. "Das ist eine Sauerei, wie hier über das europäische Tischtennis drübergefahren wird."

In China ist auch Sofia Polcanova spielberechtigt, die sich aber bereits deklariert hat, lieber in Linz zu starten. Gute Neuigkeiten gibt es für die 26-Jährige mit Blick auf die Mitte Oktober beginnende Bundesliga-Saison: Eine Regeländerung erlaubt, dass die Top-Spielerin von Linz AG Froschberg nicht mehr die Hälfte der Liga-Grunddurchgangspiele bestreiten muss, um im Play-off einsetzbar zu sein. Aufgerieben zwischen Liga, Champions League und der internationalen Tour musste sich die chronisch überspielte Polcanova heuer ja einer Hüft-OP unterziehen.

In der Herren-Liga hegt Walter Wels, das heute um 19 Uhr Baden empfängt, leise Titelambitionen.

