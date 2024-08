Carlos Alcaraz überraschend bei US Open ausgeschieden: "Es war ein Match gegen mich selbst"

Mit Carlos Alcaraz haben die US Open einen ihrer Favoriten verloren. Der Tennis-Weltranglistendritte ist in der Nacht auf Freitag sensationell gegen Zweitrundengegner Botic van de Zandschulp (Ned) nach 2:21 Stunden mit 1:6, 5:7 und 4:6 ausgeschieden. Für den vierfachen Grand-Slam-Sieger war es sein frühestes Major-Aus seit seinem Debütjahr 2021. Schon auf dem Platz begann Alcaraz mit sich selbst zu schimpfen, tippte sich dabei an die Stirn und lamentierte in Richtung seiner Trainer. "Es war ein Kampf gegen mich selbst in meinem Kopf", sollte er später sagen. "Ich habe gegen meinen Gegner gespielt und gegen mich. Ich hatte viele Emotionen, die ich nicht kontrollieren konnte", so der 21-Jährige.

Auf der anderen Seite des Netzes war es für van de Zandschulp das größte Ausrufzeichen seiner Karriere. "Mir fehlen ein bisschen die Worte. Das ist ein unglaublicher Abend, das erste Mal im Arthur Ashe Stadium", sagte der Weltranglisten-74., der 2021 bis ins Viertelfinale von New York vorgedrungen war. Zuletzt war es für den 28-Jährigen aber gar nicht mehr nach Wunsch gelaufen, weshalb er nach den French Open sogar überlegt hatte, aufzuhören. Nach ein paar Wochen Urlaub hatte er es sich doch noch einmal anders überlegt.

Osaka ist ausgeschieden

Naomi Osaka unterlag Vorjahresfinalistin Karolina Muchova (Cze) 3:6, 6:7(5). Die US-Open-Siegerin von 2018 und 2020 ist damit auch bei ihrem dritten Grand-Slam-Turnier nach ihrer Babypause nicht über Runde zwei hinausgekommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper