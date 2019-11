Erst am vierten Loch im Stechen platzte Schwabs Traum vom ersten Turniersieg

Hauchdünn hat Golfprofi Matthias Schwab gestern seinen ersten Turniergewinn auf der European Tour verpasst. Der 24-jährige Steirer gab am Schlusstag seine Trümpfe aus der Hand und musste sich schließlich am vierten Loch eines spannenden Stechens beim Turkish Airlines Open in Antalya dem Engländer Tyrrell Hatton geschlagen geben. Immerhin stellte er sein bestes Resultat auf der European Tour ein.

Alles schien angerichtet am Par-72-Kurs an der türkischen Riviera. Als vierter Österreicher nach Bernd Wiesberger (7 Siege), Markus Brier (2) und Martin Wiegele (1) hätte die Stunde von Schwab schlagen sollen. Der aber konnte seine starke Vorstellung der Vortage nicht wiederholen, den Vorsprung von drei Schlägen nicht über die Ziellinie bringen. Die Konkurrenz kam am Schlusstag immer näher.

1,8 Millionen Euro verpasst

Bei einem Bogey rettete er sich mit drei Birdies und insgesamt 268 Schlägen zwar ins Stechen. Im ersten Play-off mit sechs Spielern seit der Alfred Dunhill Links Championship 2003 schüttelte er gemeinsam mit Hatton Konkurrent um Konkurrent ab. Beim vierten Extraloch schlug dann aber unter Flutlicht der 28-jährige Hatton zu und holte seinen vierten Titel auf der Tour. Schwab, der bereits in Hamburg im September Rang zwei belegt hatte, entging damit auch die Siegprämie von 1,8 Millionen Euro. Ihm blieben – wie allen Zweiten, die das Stechen erreicht hatten – 390.000 Euro. "Mein Spiel war okay. Ich hatte einige aussichtsreiche Situationen, aber ich hab einfach zu wenige Putts gelocht", haderte Schwab.

Doch in seinem erst zweiten vollen Profijahr gab Schwab eine weitere Talentprobe ab. In der Ryder-Cup-Qualifikation mischt er mit. Auch knackt er nun die Top-100 der Weltrangliste und macht einen großen Schritt Richtung Major-Debüt 2020. Im Race to Dubai wird er auf Platz 14 auftauchen, das Saisonfinale der Europatour im Emirat steigt ab 21. November.

Keine Rolle spielte der zweite Österreicher, Bernd Wiesberger. Der Burgenländer landete mit 283 Schlägen nach einer finalen 70er-Runde auf Platz 49.

Golf-Ergebnis

Turkish Airlines Open in Antalya (Par 72/7 Millionen Euro): 1. Tyrrell Hatton (Gb) 268 Schläge, Sieger am 4. Loch des Stechens, 2. Matthias Schwab (Ö), Kurt Kitayama (Jpn), Benjamin Hebert (Fra), Victor Perez (Fra) und Erik van Rooyen (Rsa) je 268; weiters: 49. Bernd Wiesberger (Ö) 283.