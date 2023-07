Ein Punkt trennte Urfahr vom Double

Dem FBC Urfahr glitt das erste Faustball-Double in der Klubgeschichte buchstäblich durch die Finger. Damit geht eine Durststrecke von 67 Jahren in die Verlängerung, zuletzt eroberte Rekord-Champion ATSV Linz-Waldegg 1956 beide Feld-Bundesligatitel in einer Saison. "Schade, so nah waren wir noch nie dran", sagte Urfahr-Legende Martin Weiß.

Der ehemalige österreichische Teamchef und Super-Angreifer hatte das Final-3 auf dem blendend besuchten Centre-Court in der M-TEC Arena Arnreit als Experte für ORF-Sport+ an der Seite des früheren Faustballers Boris Kastner-Jirka mitkommentiert.

Nachdem sich Urfahrs Herren mit einem souveränen 4:1-Erfolg über die Union Compact Freistadt souverän und erstmals seit 2019 zum Meister gekrönt hatten, entwickelte sich bei den Damen ein an Spannung nicht zu überbietender Krimi.

Die Linzerinnen drehten gegen die Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach nach zwei komplett verschlafenen Sätzen (O-Ton Kapitänin Anna Wohlfahrt: "Da waren wir völlig von der Rolle") auf und hatten mehrmals eine Hand an der Trophäe. Zum Beispiel beim Stand von 9:7 im sechsten Durchgang oder bei 10:9 (Matchball) im Entscheidungs-Set, der letztlich mit 14:12 an den Serien-Champion aus dem Traunviertel gehen sollte.

"Uns fällt ein Stein vom Herzen"

Für Nußbachs Damen war mit dem 4:3-Erfolg der bereits fünfte Feldtitel in Folge verbunden. Damit geht der Meisterteller nach dem direkten Duell um die Vorherrschaft endgültig in ihren Besitz über. Urfahr hatte nämlich in den vergangenen zehn Jahren "nur" vier Mal triumphiert und haarscharf das Nachsehen.

"Es ist ein Traum, dass wir den Teller jetzt bei uns haben. Die Erleichterung ist riesengroß, uns fällt ein Stein vom Herzen", frohlockte Nußbachs Top-Angreiferin Marlene Hieslmair, die zur besten Spielerin des Finales gekürt wurde. Obwohl es nach Spielschluss herzliche Umarmungen unter Siegerinnen und Verliererinnen gab, steckte der Stachel der Enttäuschung bei Urfahr tief. "Wir haben bis zum Umfallen gekämpft, leider hat es nicht gereicht", sagte Trainerin Kathrin Koller.

Ihr Pendant bei den Herren, Romeo Dominioni, hatte hingegen Freudentränen in den Augen. "Ich bin megastolz. Die Burschen haben so gut und hart gearbeitet, es war fast perfekt." Urfahr-Kapitän Stefan Wohlfahrt zollte seinem Coach Respekt: "Wir hatten die passende Taktik für Freistadt."

Urfahrs Herren ihren ersten seit 2019.

Die unterlegenen Mühlviertler sparten nicht mit Selbstkritik: "Wir haben zu viele banale Fehler gemacht, wir waren zu inkonstant. Aber unsere Mannschaft ist jung, wir haben Silber gewonnen, nicht Gold verloren", bilanzierte Freistadt-Kapitän Jean Andrioli.

Bronze ging an Freistadts Damen und den entthronten Titelverteidiger Vöcklabruck.

Autor Alexander Zambarloukos

