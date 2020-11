Die OÖN-Sportlerwahl ist auf der Zielgeraden

Auf der Zielgeraden noch ein Schäuferl zulegen – das ist eine Eigenschaft, die nicht nur jeden großen Athleten, sondern auch die OÖN-Sportlerwahl auszeichnet. Die bis einschließlich Samstag laufende Stimmabgabe (per Zettel oder online auf nachrichten.at/sportlerwahl) befindet sich in der heißen Phase. Auffallend: Mit Mehrkämpferin Verena Preiner, Fechter Josef Mahringer und den Volleyballerinnen der Steelvolleys Linz-Steg liegt eine eingespielte Wahl-Allianz jeweils in Führung. "Für das Stimmensammeln spielt Corona zum Glück keine Rolle", sagt Preiner. Während die Titelverteidigerin zuletzt ein zweiwöchiges Trainingslager in Süditalien absolvierte, legte sich in Sachen Wahl ihre Familie voll ins Zeug. Zusammenhelfen ist auch bei Steg das Erfolgsrezept, erklärt Mittelblockerin Sophie Maass.

Gar nicht erst nach einer Allianz suchen brauchten die Judoka von Multikraft Wels, die sowohl als Mannschaft als auch mit Sabrina Filzmoser und Shamil Borchashvili in den Einzelkategorien nominiert sind. Anders verhält sich das bei Florian Brungraber. Der 36-jährige Para-Triathlet macht als Einzelkämpfer eine hervorragende Figur, ist zurzeit Zweiter. "Das überrascht mich selbst", sagt der Lasberger, der nach einem World-Series-Sieg vergangenen Februar drauf und dran ist, sich erstmals für Paralympics zu qualifizieren.

Die besten zehn jeder Kategorie kommen in die Endauswahl, über deren Reihung eine Expertenjury mit Größen wie Andreas Goldberger, Theresia Kiesl und Hannes Trinkl mitabstimmt. Die Sieger werden wegen des Lockdowns heuer nicht bei einem Festakt, sondern in der OÖN-Ausgabe am 28. November gewürdigt.

