Deutscher Handball-Bundestrainer veröffentlicht an ihn gerichteten Drohbrief

„Nach insgesamt knappen 30 Jahren in Deutschland, das erste Mal, dass ich in diesem großartigen Land bedroht wurde“, kommentierte Alfred Gislason einen an ihn adressierten, anonymen Drohbrief (siehe unten). Deutschlands Handball-Bundestrainer ging sehr offensiv damit um, postete ein Foto des Schriftstücks und später den Umschlag auf Instagram.

„Das ist eine große Enttäuschung für mich“, sagte der 61-Jährige dem SID. Einschüchtern lasse sich der Isländer davon freilich nicht. „Dieser Vorfall schafft es nicht, mir Angst einzujagen.“

Bestürzt zeigte sich der Deutsche Handball-Bund (DHB), der die offenbar rassistisch motivierte Drohung aufs Schärfste verurteilte. „Wer ihn angreift, greift den gesamten deutschen Handball an“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Der DHB kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten. Umgehend reagierten auch die großen Handball-Klubs des Landes, allen voran der THW Kiel. „Lass dich nicht unterkriegen, Alfred!“, schrieb der Klub. Mit den Norddeutschen holte Gislason zwischen 2008 und 2019 sechs deutsche Meisterschaften.

„Für mich ist klar, dass es ein Einzelfall ist“, sagte Gislason, der nahe Magdeburg lebt. Es sei „eigenartig, dass jemand das Bedürfnis hat, dem Handball und auch mir persönlich zu schaden. Ich habe nie jemanden etwas getan.“

