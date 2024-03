"Das ist mir sehr schwer gefallen": Shamil Borchashvili tritt nicht beim Judo-Grand-Prix in Linz an

Wie Shamil Borchashvili am Mittwoch bekanntgab, wird er nicht zu einer Titelverteidigung am Wochenende beim Grand Prix in der Linzer Tipps-Arena antreten.

Ich fühle mich sehr ausgelaugt, benötige noch ein paar Tage Pause", sagte der 28-Jährige bezugnehmend auf seinen zweiten Platz vor einer Woche beim Grand Slam in Taschkent.

"Shamil musste in Taschkent bei fünf Kämpfen viermal ins Golden-Score (Verlängerung; Anm.), brachte es auf eine Gesamt-Netto-Kampfzeit von 21:59 Minuten. Dazu kam die beschwerliche Rückreise", erklärte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser. Bis heute habe sich der Olympia-Dritte nicht entsprechend erholen, weshalb es vernünftiger sei, so Moser weiter, sich zu schonen.

"Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, ich hätte liebend gerne meinen Vorjahrstitel verteidigt. Statt selbst zu kämpfen und eine Verletzung zu riskieren, werde ich dem Judo-Austria-Team die Daumen drücken", sagte Borchashvili. "Für Wachid hoffe ich, dass der GP-Sieg bis 81 kg in der Familie bleibt."

