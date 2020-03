Coronavirus - Weitere Fälle bei NBA-Teams: Auch Celtics betroffen

In der National Basketball Association (NBA) nimmt die Zahl der Coronavirus-Fälle zu. Die Philadelphia 76ers haben am Donnerstag drei positive Tests in ihrem Verein öffentlich gemacht. Ob es sich dabei um Basketball-Profis aus der NBA, Trainer oder andere Mitarbeiter handelt, gab das Team nicht bekannt. Wenig später gaben die Boston Celtics bekannt, dass einer ihrer Spieler positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurde.

Einen Namen nannten die Celtics nicht. Bei dem Club steht auch der deutsche Nationalspieler Daniel Theis unter Vertrag.

Zwei Spieler des NBA-Teams Los Angeles Lakers sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie seien unter der Obhut der Vereinsärzte unter Quarantäne gestellt worden, teilt der US-Basketballklub mit, ohne die Namen der beiden infizierten Spieler zu nennen. Die Lakers erklärte, dass die Athleten des Teams auf Empfehlung der Gesundheitsbehörden wegen eines Spiels gegen die Brooklyn Nets am 10. März getestet worden seien. Bei vier Spielern der Nets ist seitdem eine Infektion festgestellt worden.

Bekannt waren bisher mindestens acht positiv auf das Coronavirus getestete Profis in der NBA, darunter auch Superstar Kevin Durant von den Brooklyn Nets. Der erste positiv getestete Spieler war der Franzose Rudy Gobert von Utah Jazz. Infolge dessen war die Saison in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. NBA

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.