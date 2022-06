Bekommt Novak Djokovic nun auch in Wimbledon ein Corona-Problem?

Novak Djokovic muss wegen des Corona-Virus‘ um eine zweite Titelverteidigung bei einem Grand-Slam-Turnier fürchten. Nachdem dem ungeimpften Serben zu Jahresbeginn die Einreise zu den Australian Open verweigert worden war, könnte nun beim Rassenklassiker in Wimbledon der Fallstrick woanders lauern:

Marin Cilic musste beim wichtigsten Tennisturnier des Jahres wegen eines positiven Covid-Tests am Montag seine Segel streichen. „Ich habe mich in Selbstisolation begeben und gehofft, bereit zu sein. Ich fühle mich aber immer noch nicht wohl und kann nicht antreten“, schrieb der Kroate auf Instagram.

Das ist für Djokovic von Bedeutung, da die beiden erst vergangenen Donnerstag gemeinsam trainierten. Medien berichten, dass es dabei eine Umarmung samt Gesprächen der zwei gegeben hat.

Ob sich Djokovic tatsächlich angesteckt hat, darüber gab es zunächst keine Informationen. Dank eines 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 über Kwon Soon-woo ist er am Montag in die zweite Runde eingezogen. In dieser trifft die Nummer drei der Weltrangliste am Mittwoch auf den Australier Thanasi Kokkinakis.