Kein leichtes Spiel für die Favoriten in Wimbledon

Novak Djokovic, der Titelverteidiger im All England Lawn Tennis and Croquet Club, hatte in der ersten Runde härter zu kämpfen als erwartet. Der nach dem Viertelfinal-Aus gegen Rafael Nadal in Paris ohne Rasen-Matchpraxis angereiste Serbe mühte sich auf dem (100 Jahre alten) Centre Court von Wimbledon zu einem 6:3, 3:6, 6:3, 6:4-Sieg über den Koreaner Kwon Soon-woo.