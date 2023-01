Video: Das war der Kick-off-Abend zum 21. Oberbank Linz Donau Marathon

Der Marathon wird nach zweimaliger Austragung in der Herbstsaison nun endlich wieder an seinen angestammten Platz im Frühjahr zurückkehren . Motivation kam vom diesjährigen Stargast, Marathon-Europameister Richard Ringer: Der 33-Jährige aus Überlingen am Bodensee hat im vergangenen Sommer in München deutsche Sportgeschichte geschrieben und meint: "Es ist wichtig, auf sich zu schauen und nicht darauf, wie die anderen trainieren, mit sich selber und dem eigenen Körper zufrieden zu sein und an seinen Zielen zu arbeiten".

Bis Freitag, 24. März 2023, können auch Sie sich noch online für das größte Laufevent Oberösterreichs anmelden. Zum Trainieren bleiben Ihnen immerhin noch 78 Tage.

