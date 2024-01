Unternehmen Marathon – ein tolles Investment

LINZ. Der Linz Donau Marathon bietet Unternehmen mit einer Teilnahme ihrer Mitarbeiter eine hervorragende Gelegenheit, den Teamgeist zu stärken, die Freude an körperlicher Bewegung zu fördern und gleichzeitig einen positiven Schritt in Richtung betrieblicher Gesundheitsförderung zu setzen. Für die 22. Auflage des Laufsport-Festes können nun eigene Firmenpakete in Bronze, Silber und Gold geschnürt werden.

Teambuilding: Firmenläufe sind seit Jahren beliebt, die Gründe liegen auf der Hand. Eine gemeinsame Teilnahme an einer Sportveranstaltung stärkt die Dynamik und den Teamgeist. Das beginnt schon mit dem Training und der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt und endet nach getaner Laufarbeit am Tag X mit dem Feiern des Erreichten. "Je mehr Mitarbeiter in einem Unternehmen laufen, umso besser laufen auch die Geschäfte. Und da das Laufen in der Regel in der Freizeit stattfindet, ist die Förderung der Lauflust die günstigste und effektivste betriebliche Gesundheitsmaßnahme, die sich ein Unternehmenslenker einfallen lassen kann", schreibt der bekannte deutsche Lauftrainer Andreas Butz.

Hauptsponsor Oberbank und viele weitere Firmen machen alljährlich mit. (OÖN/Lui) Bild: FOTOLUI

Gesundheitsvorsorge: Sport treibende Mitarbeiter sind laut unzähligen Studien produktiver, die Konzentrationsfähigkeit ist erhöht, und sie haben geringere Fehlzeiten und Krankenstände. Hier profitieren Arbeitnehmer, Arbeitgeber sowie die Krankenkassen gleichermaßen davon. Vor allem das regelmäßige Training auf den Lauf hin, ob individuell oder in der Gruppe, stärkt die Gesundheit. Laut der groß angelegten "Copenhagen City Heart Study" ist ein Lauftraining zwei- bis dreimal pro Woche mit insgesamt 90 bis 120 Minuten in moderatem Tempo schon ausreichend, um sein Leben im Schnitt um sechs Jahre zu verlängern. Im Silber-Paket ist ein privater Laufworkshop beim Unternehmen mit einem professionellen Coach integriert.

Präsenz: Eine Teilnahme an einer Veranstaltung dieser Größenordnung mit tausenden Startern – der Marathon ist längst zu Oberösterreichs größter Breitensport-Veranstaltung gewachsen – bietet die Chance, das Unternehmen geschlossen und vor einem großen Publikum zu präsentieren. Dazu dienen auch eigens angefertigte Lauf-Shirts, die über den Veranstalter zu günstigeren Konditionen gebucht werden können. Auch zum Netzwerken sind Events dieser Art hervorragend geeignet. Im Gold-Paket für den Linz-Marathon sind dazu etwa ein eigenes Firmenzelt im Donaupark sowie ein professionelles Gruppenfoto beinhaltet.

Mehr Informationen zu den Firmenpaketen auf linzmarathon.at/B2B

