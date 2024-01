Marathon-Startschuss mit Toni Innauer

Er ist Skisprung-Olympiasieger, einstiger Nationaltrainer, Erfolgsautor und eine absolute Kultfigur der österreichischen Sportszene. Toni Innauer verrät nächste Woche Donnerstag beim traditionellen Kick-off-Event zum 22. Linz Donau Marathon im Oberbank Donau-Forum seine besten Tipps und Tricks. Danach steht er im Live-Talk mit Susanne Gogl-Walli, der Linzer Lokalmatadorin und Fixstarterin bei Olympia 2024, sowie OÖN-Moderatorin Karoline Ploberger Rede und Antwort.

Ob es um mehr Bewegung, gesündere Ernährung oder einen erholsameren Schlaf geht: Der studierte Sportwissenschaftler geht dem allseits bekannten Problem auf den Grund, warum gute Vorsätze zwar schnell gefasst sind, aber allzu oft im Sand verlaufen. Unter dem Motto "Marathon oder Olympiasieg, immer steht davor ein guter Vorsatz" analysiert er zum Auftakt der Linzer Marathon-Saison exklusiv live vor dem Publikum die zutiefst menschlichen Widerstände, die dafür verantwortlich sind, und fasst Tipps und handfeste Tricks zusammen, die auf ein großes Versprechen zielen: ein neues Leben zu beginnen.

Systematisch durchforstet der legendäre "ÖSV-Superadler" sämtliche Lebensbereiche, analysiert menschliche Schwächen und Fallstricke und liefert Handreichungen, wie es gelingen kann, Wünsche, Träume und Vorsätze Wirklichkeit werden zu lassen. "Immer wenn wir etwas Besonderes vorhaben, sollte es gut überlegt sein, um genug Zeit, Vorfreude, Energie, Kreativität und Durchhaltevermögen mit an Bord zu nehmen. Und dann darf man im entscheidenden Moment nicht vergessen, einen kühlen Kopf zu bewahren, sein Bestes zu geben und das alles zu genießen, wenn es so weit ist", ist der Vorarlberger überzeugt. Nach dem offiziellen Programm steht er für eine Signierstunde im Foyer zur Verfügung.

Auch die 27-jährige Gogl-Walli, die 2023 ihre 400-Meter-Bestzeit auf 50,87 Sekunden drückte und sich aktuell auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereitet, weiß um die Bedeutung von guten Vorsätzen. "Im Sommer stehen mit Paris und der EM in Rom zwei Großereignisse an, bei denen ich meine beste Leistung zeigen möchte."

Olympionikin Susanne Gogl-Walli kommt ebenfalls zum Kick-off-Event. Bild: GEPA pictures

Im besonderen Fokus des Linz-Marathons standen schon bisher ein verantwortungsvoller Ressourceneinsatz und Umweltschutzaspekte. Heuer wird angestrebt, alle Bewerbe nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events auszurichten. Den Auftakt dieser Bemühungen gibt die Zertifizierung der Kick-off-Veranstaltung.

Mit der richtigen Verpflegung läuft es noch besser

Mit Toni Innauer hat der schon traditionell gewordene Kick-off auch diesmal wieder einen hochkarätigen Referenten zu bieten. Doch auch kulinarisch ist im Oberbank Donau Forum bestens vorgesorgt. So wird Sponsor Fattoria La Vialla, der auch die Pasta-Party bei der Marathon-Expo im April dann mit seinen hochwertigen Bio-Demeter-Produkten aus der Toskana ausstattet, schon einmal seine Produkte zum Besten geben.

Dazu steigt eine Wein- und Sektverkostung. Die Brau Union steuert Zipfer Bier bei, die Firma Frankenmarkter liefert Mineralwasser sowie Schartner Bomben. Und von der Firma Fischer Brot kann auch das beliebte Marathonweckerl bereits verkostet werden. Essen und Trinken ist kostenlos. Anmeldung für das Kick-off-Event im Internet auf www.linzmarathon.at

