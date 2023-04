Ein Deutscher gewann den Linz-Marathon

Der strahlende Sieger des 21. Oberbank Linz Donau Marathons kommt aus Deutschland und heißt Simon Boch. Mit einer Zeit von 2:09:25 Stunden blieb er bei niedrigen Temperaturen und Regen erwartungsgemäß deutlich unter dem Streckenrekord des Äthiopiers Fikre Bekele aus dem Vorjahr (2:06:13).

"Ich bin zufrieden, ich habe gezeigt, dass ich nach der enttäuschenden EM in München schnell laufen kann", sagte Boch, der persönliche Bestzeit gelaufen war.

Hinter ihm landeten vier Kenianer: Evans Kimtai Kiprono (2:09:25) war Zweiter, Kemboi Jackson Rutto (2:12:02) Dritter, Luke Kibet Cheruiyot (2:12:15) Vierter, Cornelius Chepkok (2:12:26) Fünfter.

Ein Jungspund und eine Australierin glänzten im Halbmarathon

Der Wiener Timo Hinterndorfer, der Oberösterreichs Landeshauptstadt den Vorzug vor dem Vienna City Marathon gegeben hatte, war die Nummer eins im Borealis Halbmarathon. Der erst 18-jährige Sieger bewältigte die Strecke in Linz in 1:04:06 Stunden.

"Es war eine richtige Entscheidung, hier zu laufen. Die Stimmung ist cool, mir ist alles aufgegangen", freute sich Hinterndorfer, der mehr als vier Minuten vor Alexander Bründl (1:08:15) ins Ziel gekommen war. Das ist insofern bemerkenswert, als der Jungspund zum ersten Mal einen Halbmarathon bestritten hat.

Isaac Kosgei belegte in 1:11:08 Rang drei. Georg Enzenberger, der Bruder des Viertelmarathon-Triumphators, wurde übrigens Siebenter.

Bei den Frauen behielt die Australierin Vanessa Wilson in 1:17:53 Stunden die Oberhand, damit war sie 3:39 Minuten schneller als die Slowakin Katarina Lovrantova (1:21:32). Dritte wurde die Deutsche Tina Fischl (1:21:55). Beste Österreicherin als Vierte war Michaela Pilat (1:23:15).

Wilson weilt mit ihrer Familie auf Urlaub in Linz. Sie ist, wenn man so will, eine Dauerläuferin, die zuvor in Hannover im Einsatz war. "Ich habe mir gedacht, das nehme ich mit. Es hätte vielleicht ein bisschen wärmer sein können, aber es lief ganz gut", sagte Wilson. Am Dienstag geht's zurück nach "Down under".

Christoph Stadlbauer kürte sich zum Handbike-Sieger

Vorfahrt beim 21. Oberbank Linz Donau Marathon hatten traditionell die Handbiker, die sich nicht nur mit der selektiven Strecke, sondern auch mit widrigen Bedingungen herumschlagen mussten.

Es war ungewöhnlich frisch für Mitte April, außerdem wurde Regen (zumindest nur phasenweise und keinesfalls so intensiv wie noch am Freitag) zum Störfaktor. Christoph Stadlbauer zeigte sich davon unbeeindruckt.

Der Athlet aus Aigen-Schlägl war eine Klasse für sich und triumphierte in der Zeit von 35:56 Minuten. Damit war er 46 Sekunden schneller als Helmut Jost. Dritter wurde Gerhard Hochmayr.

„Mein Ziel sind die Paralympics 2024 in Paris“, sagt Stadlbauer, der nach einem Verkehrsunfall im Jahr 2004 im Rollstuhl sitzt. Der Mühlviertler ist ein unermüdlicher Fighter.

Sein Motto lautet: „ Alles Geschissene im Leben hat auch wieder sein Gutes. Du kannst dich entweder aufgeben - dann wirst du komplett deppat im Schädl - oder du kannst dein Schicksal annehmen und kämpfen.“

Hinter dem Trio bildeten Paralympics-Champion Walter Ablinger und OÖN-Sportchef Christoph Zöpfl, der sich akribisch auf diese Challenge vorbereitet hatte, eine blendend abgestimmte Fahrgemeinschaft, die sich vom Start bis ins Ziel pushte. Zöpfl wurde in 49:49 Minuten Vierter, Ablinger eine Sekunde dahinter Fünfter.

Titelverteidiger Florian Brungraber fehlte diesmal.

In der Frauenwertung war Cornelia Wibmer in 41:26 Minuten eine Klasse für sich.

Anna Petutschnigg und Alexander Farthofer sind die schnellsten Skater

Auch der Fischer Brot Inline Skating Halbmarathon ist entschieden. Anna Petutschnigg hängte die Konkurrenz in 41:11 um knapp fünf Minuten ab. Ivona Matkovic wurde Zweite, Lina Oberschneider Dritte.

Bei den Männern behielt Alexander Farthofer in 40:43 Minuten exakt 23 Sekunden vor Manuel Vogl die Oberhand. Bronze ging an Mathieu Grandgirard.

Lokalmatadore gewannen den Viertelmarathon

Martin Enzenberger aus Eferding, der jüngere Bruder von Triathlet Georg, der den Halbmarathon bestreitet, hat den Linz AG Viertelmarathon für sich entschieden. In 33:44 Minuten blieb der Sieger 23 Sekunden vor dem Ukrainer Vitalii Kapitanets und 1:35 Minuten vor Christoph Schmalzer.

Bei den Frauen triumphierte die Öppingerin Bernadette Schuster (38:00), die sich wie Enzenberger auf die Berglauf-Staatsmeisterschaften in zwei Wochen vorbereitet. Zweite wurde Kerstin Springer (38:42), Dritte die Deutsche Lena Lechl (41:35).

