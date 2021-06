Nur ein Testlauf glückte

"Endlich wieder einen Mehrkampf zu absolvieren, war für mich mental sehr wichtig", war die Ebenseerin zufrieden mit der Generalprobe für die in fünf Wochen beginnenden Olympischen Spiele. "In vielen Bewerben fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, nicht mehr wirklich viel, aber das war durch die Impfung bedingt", analysierte Landestrainer Wolfgang Adler. Ivona Dadic brach in Ratingen nach drei Disziplinen ab. "Die Leistungen haben einfach nicht gepasst", sagte die gebürtige Welserin, die vor allem mit ihren 13,94 Sekunden über die 100 Meter Hürden haderte. Nun will die 27-Jährige die Staatsmeisterschaften in Graz zum Formaufbau nutzen.

400-Meter-Sprinterin Susanne Walli erhöhte mit 51,99 Sekunden in Chorzow (Pol) ihre Chancen auf ein Olympia-Ticket. 1500-Meter-Läufer Kevin Kamenschak knackte mit 3:48,54 Minuten in Regensburg das Limit für die U20-EM.