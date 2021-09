Der SK Vorwärts Steyr kommt auch nach der Länderspielpause in der 2. Fußball-Liga nicht in Tritt: Beim gestrigen 0:2 gegen die Young Violets gab es die zweite Niederlage im dritten Spiel unter Neo-Trainer Daniel Madlener. Florian Fischerauer erzielte nach einem echten Steyr-Blackout in der 51. Minute die 1:0-Führung für die Jung-Veilchen. Vorwärts-Rechtsverteidiger Kevin Brandstätter flog im Finish mit Rot vom Platz – Armand Smrcka erhöhte in der Nachspielzeit (91.) auf 2:0 für die Wiener.

Der vierte Saisonsieg gelang dem FC Blau-Weiß Linz im Top-Spiel gegen den GAK: Julian Gölles traf nach einer Ecke (33.) per Kopf zum Sieg. Aleksandar Kostic (11., 49., 60.), Stefano Surdanovic (71.) und Filip Borsos (79.) vergaben weitere Top-Chancen auf einen noch höheren Erfolg. Kurz vor der Pause hatten die Linzer aber auch Glück: Manuel Maranda klärte auf der Linie.