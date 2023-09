Wettskandal in der Regionalliga? Klubboss ortet Betrug in eigener Mannschaft

Das 0:8 gegen Traiskirchen am vergangenen Samstag war der absolute Tiefpunkt für den FC Mauerwerk in der bisherigen Saison der Regionalliga Ost. Eigentlich wollte der Klub aus dem 11. Wiener Gemeindebezirk Simmering in dieser Spielzeit angreifen: Nach acht Partien liegt der Drittligist aber mit lediglich drei Punkten am Ende der Tabelle.

Mustafa Elnimr, Präsident und Mäzen des Vereins, hat jetzt sogar schwere Vorwürfe gegen sein eigenes Team erhoben. Gegenüber einer Wiener Tageszeitung gab er an, dass es zu Spielmanipulationen gekommen sein könnte. Ein Ex-Spieler habe ihn nach dem Match gegen Traiskirchen angerufen und davon erzählt, dass gegen Mauerwerk gewettet wurde und es offenbar auch Gewinne gab.

Auch Klub-Manager Thomas Friz kommen die jüngsten Ergebnisse komisch vort: "Also wenn man die Trainingsleistungen sieht und die dann mit den Spielleistungen vergleicht, fallen einem krasse Unterschiede auf. Das kann man nicht leugnen." Weshalb die Angelegenheit einem Anwalt übergeben wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper