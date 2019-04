Waldneukirchen sicherte sich 15 Trikots

WALDNEUKIRCHEN. Der Klub aus der 2. Klasse Ost siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Regionaldirektor Manfred Leitenbauer überreichte in Waldneukirchen die 15 neuen Trikots und einen Matchball. Bild: Rawa

"Das Leiberl-Gewinnspiel ist echt eine super Aktion. Wir freuen uns riesig, dass wir gewinnen konnten", sagt Danny Schönfelder, Nachwuchsleiter der Union Waldneukirchen. Der Klub aus der 2. Klasse Ost siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA. Dank des Votingerfolgs sicherte sich der Unterhausverein 15 neue Trikots und einen Matchball.

Für die Zukunft hat Waldneukirchen viel vor: Im kommenden Jahr feiert der Klub sein 50-jähriges Bestehen. "Wir wollen mit der Kampfmannschaft in der kommenden Saison um den Aufstieg mitspielen", sagt Schönfelder. Ein besonderes Highlight der Nachwuchstalente steht bereits am Sonntag an: Da werden die Youngsters von Waldneukirchen gemeinsam mit den LASK-Profis beim Heimspiel gegen Wolfsberg einlaufen.

Mitspielen und gewinnen

In dieser Woche kann der nächste Unterhausklub gewinnen: Die "Immer ein Leiberl"-Abstimmung auf www.nachrichten.at läuft immer von Montag bis Mittwoch (12 Uhr) – jener Klub mit den meisten Stimmen gewinnt.

