Unterhaus-Kick am Karfreitag: "Sind froh, dass diese Regelung gefallen ist"

Premiere im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus: Am heutigen Karfreitag dürfen auch in den Amateurligen erstmals Tore bejubelt werden. Oberösterreichs Fußballverband hat den Spieltermin freigegeben – auf 32 Unterhausplätzen wird heute gekickt. "Ich bin froh, dass diese Regelung gefallen ist und auch am heutigen Karfreitag in Oberösterreich gespielt werden darf. Unser Verein wäre bereits seit Jahren dafür gewesen", sagt Florian Fröhlich, Sektionsleiter des SV Molln. Dessen Klub in der 1. Klasse Ost ist einer von insgesamt 64 OÖ-Vereinen, der den heutigen Spieltag am christlichen Feiertag nützt: "Ursprünglich war der Sonntag unser traditioneller Heimspieltag. Nachdem wir aber unsere Flutlichtanlage aufgerüstet haben, hat sich das gewandelt. Den Leuten taugt es, das sehen wir auch an den Umsätzen."

Ähnlich sieht es Donau-Linz-Sportchef Kurt Baumgartner, dessen Team heute in der Landesliga Ost daheim Putzleinsdorf empfängt: "Endlich ist man auch in Oberösterreich draufgekommen. So ist das ganze Osterwochenende frei."

Aus organisatorischen Gründen tritt auch OÖ-Liga-Spitzenreiter Askö Oedt heute gegen Bad Leonfelden an. "Wir spielen mit unseren beiden Kampfmannschaften ungern an einem Tag, weil das auch der Platz oft nicht mitmacht. Am Ostersonntag wollten wir nicht spielen, deshalb spielt unsere Kampfmannschaft heute und unser 1b-Team am morgigen Samstag", erklärt Oedt-Sportchef Gerald Baumgartner. Voraussetzung für den Kick am heutigen Karfreitag: Beide Mannschaften einer Paarung mussten den Termin befürworten.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

