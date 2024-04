46-Jähriger schießt St. Oswald zum Derbysieg

Stefan Oberreiter erzielte in der Nachspielzeit das 3:0 für St. Oswald bei Freistadt

"Old but gold" – ein Motto, das definitiv auch auf Stefan Oberreiter zutrifft. Der 46-Jährige traf beim Lokalduell in der Bezirksliga Nord zwischen dem SV Freistadt und St. Oswald bei Freistadt zum 3:0 der Gäste.

Ein vielumjubelter Treffer: Der Routinier kassierte nach dem Tor sogar die Gelbe Karte, weil er sich sein Leiberl ausgezogen hatte. "Zu Recht, er wollte einfach zeigen, dass er körperlich noch topfit ist", sagt St.-Oswald-Sektionsleiter Daniel Winklehner schmunzelnd.

Im Herbst wurde Oberreiter, der in seiner langen Karriere nur für St. Oswald gespielt hatte, im Kader der Kampfmannschaft reaktiviert, weil die Mühlviertler viele Ausfälle zu beklagen hatten. Winklehner: "Davor war er jahrelang noch in der Reserve am Ball. Er ist gut beinander, war schon immer ein guter Kicker gewesen." Das hat er auch im Derby wieder gezeigt.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

