Fußball-Unterhaus: Auch Oberösterreich kippt die Verbandsspieler-Regelung

Öffnet der OÖ-Fußballverband mit dieser Entscheidung die Tür für ein Wettrüsten im Amateurbereich in der Winterübertrittszeit? Wie bereits der niederösterreichische Fußballverband setzt jetzt auch jener in Oberösterreich die Verbandsspieler-Regelung ab der Frühjahrssaison aus.

Vorangegangen war dieser Entscheidung ein Beschluss des Rechtsmittelsenats des ÖFB, der einer Beschwerde des SKN St. Pölten Folge gegeben und einen Beschluss des Protestkomitees des NÖFV vom 1. August 2023 ersatzlos aufgehoben hat. In seiner Begründung verwies der ÖFB unter anderem darauf, dass derartige Bestimmungen nicht grundsätzlich gegen das EU-Recht verstoßen, sofern sie auf sportlichen Gründen beruhen und ihre Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Und diese sieht der ÖFB mit einem "…Missverhältnis 2 zu 15 zugunsten der Eigenbauspieler…" nicht gegeben.

Bisher war es so, dass maximal zwei Nicht-Verbandsspieler am Spielbericht stehen durften. Als Verbandsspieler gelten jene Kicker, die mindestens vier Jahre durchgehend bei Vereinen des ÖFB gemeldet waren oder seinen gemeldeten Hauptwohnsitz seit mindestens zwei Jahren in Österreich hatten. Ebenso zählten Nachwuchsspieler ab der Erstanmeldung in Österreich als Verbandsspieler.

Da die Verbandsspieler-Regelung in Oberösterreich im Hinblick auf die erlaubte Obergrenze von zwei Nicht-Verbandspielern in identer Weise wie im benachbarten Bundesland angewendet wurde, hat auch der OÖ-Verband auf die Entscheidung des ÖFB-Rechtsmittelsenats reagiert. Bisher wurden Verstöße mit einer 0:3-Strafbeglaubigung der jeweiligen Partie geahndet.

So geht es weiter

Die Kommission Spielbetrieb wurde nun damit beauftragt, die Verbandsspieler-Regelung zu überdenken und etwaige Alternativlösungen für die Zukunft zu erarbeiten. Zumal der OÖ-Fußballverband von der Sinnhaftigkeit der Regelung trotz der Entscheidung des ÖFB-Rechtsmittelsenats weiter überzeugt ist, wie es in einer Aussendung heißt: "Ein Aufrechterhalten der Bestimmung wäre allerdings nicht zielführend gewesen, da jede Sanktion, die gegen einen Verstoß ausgesprochen werden würde, spätestens vom ÖFB-Rechtsmittelsenat aufgehoben worden wäre. Dennoch appellieren wir an alle Vereine, die bisherige Gesinnung nicht vollständig über Bord zu werfen und weiterhin auf die eigenen Talente zu setzen anstatt auswärtige Spieler anzuwerben."

Das ist nun nämlich möglich, denn: Jetzt sind die Vereine berechtigt, auch mehr als zwei Nichtverbandsspieler einzusetzen. Womit es den Klubs auch möglich ist, vermehrt auf Legionäre aus dem benachbarten Ausland zu setzen. Immerhin: Die Eigenbauspielerregelung bleibt weiter bestehen, sodass pro Verein mindestens sechs Spieler mit Eigenbauspielerstatus (Anm.: Kicker, die mindestens drei Jahre beim Verein spielen) auf dem Spielbericht nominiert werden müssen.

