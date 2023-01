Trotz Kriegs: WSC/Hertha-Kicker kehrt in seine Heimat zurück

Vor einer Woche ist Fußball-Regionalligist WSC/Hertha in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison gestartet: Mit drei bekannten Neuzugängen peilt das Team von Trainer Emin Sulimani die neuerliche „Mission Aufstieg“ in die 2. Liga an: Sowohl Alexander Eckmayr, Bojan Mustecic und Miroslav Cirkovic haben bereits Partien in der zweithöchsten Spielklasse bestritten.