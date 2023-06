Reicht im Osten Platz zwei zum Aufstieg?

Das 1b-Team der Askö Oedt steht in der Landesliga Ost längst als Meister fest. Und trotzdem gestaltet sich das Aufstiegsrennen weiter spannend. Da die Kampfmannschaft von Oedt nicht in die Regionalliga aufsteigt, ist auch der Weg für die 1b in die OÖ-Liga versperrt, da die zweite Mannschaft immer mindestens eine Klasse unter der ersten Mannschaft spielen muss.

Beim aktuell Zweiten aus Bad Leonfelden wäre man einem Aufstieg nicht abgeneigt. "Grundsätzlich sind wir für diesen Schritt bereit. Es ist aber mühsam, da man noch nicht ganz sicher weiß, was mit Oedt passieren wird. Das alles macht es auch hinsichtlich einer Kaderplanung schwer", erklärt Sportchef Dominik Mach. Am Wochenende gewann sein Team bei Putzleinsdorf 4:1 und hat jetzt gegen Neuzeug alles in der eigenen Hand.

Den Mühlviertlern dicht auf den Fersen ist Überraschungsteam St. Ulrich: Nach dem 1:0 gegen Schwertberg ist das Team von Trainer Andreas Milot lediglich einen Punkt hinter dem Aufstiegsplatz. "Der Aufstieg war für uns lange kein Thema, da wir einfach nur eine sorgenfreie Saison spielen wollten. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen: Wir nehmen den Aufstiegskampf an", sagt St.-Ulrich-Trainer Andreas Milot vor dem Finale bei Donau Linz.

Duo kämpft gegen Abstieg

Neben dem Aufsteiger fällt auch die Entscheidung um den Fix-Absteiger am letzten Spieltag: Die Blau-Weiß Linz Amateure liegen nach dem 0:8 bei Viktoria Marchtrenk zwei Punkte hinter St. Magdalena (1:9 gegen Oedt 1b). Die Blau-Weißen empfangen zum Abschluss Putzleinsdorf, St. Magdalena gastiert in St. Florian. Für den Vorletzten geht die Saison mit der Relegation in die Verlängerung.

