Regionalliga: Alle OÖ-Teams schaffen den Klassenerhalt

Geschafft! Am heutigen letzten Spieltag in der Fußball-Regionalliga konnten alle vom Abstieg bedrohten OÖ-Teams den Klassenerhalt feiern: Die Jungen Wikinger (5:1 gegen Allerheiligen), Vöcklamarkt (3:0 gegen Deutschlandsberg) und Vorwärts Steyr (0:0 gegen Weiz) spielen auch in der kommenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse – die WAC-Amateure müssen aufgrund der 0:4-Niederlage gegen Gurten als Drittletzter neben Bad Gleichenberg und Allerheiligen absteigen.

Dass kein OÖ-Drittligist den Gang nach unten antreten muss, hat auch positive Auswirkungen für die OÖ-Liga: Somit ist auch die SPG Pregarten, der Drittletzte der höchsten Liga des Bundeslandes, fix gerettet. Lediglich das 1b-Team der SPG Wels steigt fix ab, der Vorletzte ASK St. Valentin kämpft in der Saisonverlängerung in zwei Relegationsspielen gegen Landesliga-Ost-Vizemeister Donau Linz um den Liga-Verbleib.

Die OÖ-Liga als Sprungbrett nützte David Berger: Der 19-Jährige wechselt von St. Martin zu Zweitligist SV Ried. Er verabschiedete sich gestern mit einem Tor beim 5:1 gegen Mondsee.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger