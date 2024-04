OÖ-Liga: SPG Pregarten als St. Martin 2.0?

PREGARTEN. Auf Dominik Nimmervoll wartet heute in der Fußball-OÖ-Liga mit der Partie zwischen der SPG Pregarten und der SU St. Martin/M. eine ganz besondere Begegnung: Vier Jahre (2018 bis 2022) schwangen der 37-Jährige und sein Bruder Rainer das Trainerzepter bei den Blau-Gelben – vor dem Wiedersehen sind die Erinnerungen vor allem positiv: "Es war bisher die schönste und erfolgreichste Zeit im Trainergeschäft für uns. Es sind auch Freundschaften entstanden, die immer noch bestehen." Heute ruhen die Freundschaften: Der Drittletzte benötigt im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt. "Wir können die Partie wohl gar nicht so genießen, weil wir im Abstiegskampf dringend Punkte benötigen."

Die Ausgangsposition sei in Pregarten ähnlich wie damals in St. Martin gewesen: "Wir haben St. Martin in Abstiegsnot übernommen, wollten den Klub nach oben führen." Das ist mit dem sensationellen dritten Platz und dem Landescup-Erfolg in der Saison 2021/22 eindrucksvoll gelungen. "Wir haben dann unser Projekt als beendet gesehen." Im vergangenen Oktober waren die Nimmervolls nach einjähriger Pause wieder bereit für ein neues: "Wir sind guter Dinge, dass der 1:0-Sieg zuletzt gegen Bad Leonfelden ein Startschuss gewesen ist."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

