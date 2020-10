Pettenbach trauert: "Verlust von Werner reißt großes Loch auf"

Zur Nebensache wurde am Samstag das sportliche Geschehen für Vereinsmitglieder, Spieler und Freunde von Landesliga-West-Klub Pettenbach. Werner Pongratz, der seit 2011 bei der Union als Masseur tätig war, starb am 8. Oktober 2020 im Alter von 56. Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. "Der Verlust von Werner reißt ein Riesenloch in den Verein. Wir haben mit ihm auch abseits des Sportplatzes eine sehr wichtige und geschätzte Persönlichkeit verloren", sagt Pettenbach-Chef Walter Waldhör.

Die tragische Nachricht steckte den Pettenbach-Spielern beim Auswärtsspiel in Kammer sichtlich in den Knochen. Die mit Trauerflor aufspielende Elf von Trainer-Rainer Kührer kam beim Tabellennachzügler aus Kammer nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Sportchef Waldhör: "Im Sinne von Werner werden wir auch die kommenden Spiele so gut es geht bestreiten." Weil jedoch die Teams aus Andorf (4:1 gegen Sattledt) und Schärding (3:1 gegen Peuerbach) voll gepunktet haben, wird es im oberen Drittel der West-Tabelle immer enger.

Katsdorf wieder vorne

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in der Landesliga Ost. Lediglich vier Punkte trennen die ersten acht Teams. Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt die Union Katsdorf (0:0 in Bad Leonfelden). Weil Admira in Sankt Ulrich patzte, lachen die Mühlviertler von der Tabellenspitze. Keinen Sieger gab es im Derby zwischen SC und Viktoria Marchtrenk: 0:0. Dietach ist nach dem 3:0 über Traun bereits Dritter.

Artikel von Michael Buchmayr m.buchmayr@nachrichten.at